La Soluzione ♚ Vivace isola delle Cicladi

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SANTORINI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Vivace isola delle cicladi: Età del bronzo che fiorì nel mare egeo e più precisamente nelle isole cicladi, nel periodo compreso tra il 3200 e il 2000 a.c. l'espressione "civiltà... Santorini (in greco Sat, Santoríni; in greco antico: Ta, Thra), in italiano anche Santorino, è l'isola più meridionale dell'arcipelago delle Cicladi, nel mar Egeo. La sua superficie è di 79,19 km². Il nome attuale "Santorini", una corruzione del nome Sant'Erini, le fu dato dai veneziani in onore di Santa Irene di Tessalonica, martire del 304, a cui era dedicata la basilica di Perissa, località della parte sud-orientale dell'isola. Dal punto di vista amministrativo, rappresenta parte del comune omonimo, nella periferia dell'Egeo Meridionale.

Altre Definizioni con santorini; vivace; isola; cicladi;