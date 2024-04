La Soluzione ♚ La : in Vaticano

La soluzione di 19 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BASILICA DI SAN PIETRO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La : in vaticano: 453 la città del vaticano, ufficialmente stato della città del vaticano (in latino: status civitatis vaticanæ), chiamata anche semplicemente vaticano (o... La basilica di San Pietro in Vaticano, ufficialmente papale arcibasilica maggiore arcipretale di San Pietro in Vaticano, è una basilica cattolica ubicata in Piazza San Pietro nello stato della Città del Vaticano; è un capolavoro dell'arte italiana e uno dei simboli di Roma, di cui domina il panorama con la sua cupola. È la più grande delle quattro basiliche papali di Roma ed è spesso indicata come la più grande chiesa del mondo sia per le sue dimensioni sia, metaforicamente, per la sua importanza come centro del cattolicesimo. Non è tuttavia la chiesa cattedrale della diocesi romana poiché tale titolo spetta alla basilica di San Giovanni in ...

Altre Definizioni con basilica di san pietro; vaticano;