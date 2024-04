La Soluzione ♚ Uno negli anta

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MATUSA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Uno negli anta: Il titolo. anta – elemento strutturale dei templi greci e romani situato sul bordo di un'apertura anta – parte del mobile o dell'infisso anta – località... Lo stadio comunale, più noto come stadio Matusa, fu un impianto sportivo multifunzione italiano di Frosinone. Inaugurato nel 1932, fu utilizzato a lungo come impianto interno del Frosinone Calcio. Dismesso nel 2017, in tale data fu demolito e riadattato a parco sportivo pubblico; della vecchia struttura rimane solo la tribuna che dava il nome allo stadio, storicamente occupata dalla tifoseria più accesa del club. Un tempo principale impianto cittadino, le sue funzioni sono state ereditate dal nuovo stadio Benito Stirpe.

Altre Definizioni con matusa; negli; anta;