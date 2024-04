La Soluzione ♚ Uno dei Libri della Bibbia

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RUT

Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Uno dei libri della bibbia: La bibbia (dal greco antico ßß, plurale ßßa biblìa, che significa "libri") è una collezione di testi religiosi considerati sacri da cristianesimo... Il libro di Rut (in ebraico ; in greco antico: ; in latino Rut) è un testo contenuto nella Bibbia ebraica (Tanakh) e cristiana. È scritto in ebraico e la sua redazione, ad opera di autori ignoti, è collocata dai diversi studiosi tra il V e il II secolo a.C., probabilmente in Giudea. Il libro di Rut descrive la storia, ambientata nella Giudea del tempo dei Giudici (XI secolo a.C.), della gentile (cioè non ebrea, in quanto moabita) Rut, modello di pietà e bisnonna del futuro re Davide. Rut sposò un ebreo emigrato nel suo Paese, e rimase vedova. A sua volta immigra in terra di Israele, dove incontrò un parente del marito, Booz, che ...

