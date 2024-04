La Soluzione ♚ Unisce le ruote dell auto

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ASSALE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Unisce le ruote dell auto: Competizione di abilità, che solitamente si effettua con auto derivate da modelli stradali. le gare si svolgono generalmente in autodromo, ma possono anche... L'asse in meccanica è un organo che sostiene, senza trasmissione di momento torcente, corpi rotanti ad esso solidali. Il moto relativo fra asse e supporti è mediato da dispositivi appositi (cuscinetti), che riducono le perdite di energia meccanica per attrito. Il sistema dell'asse e delle sue parti accessorie di vincolo, sostegno e lubrificazione è detto assale. Nel caso dei veicoli ferroviari l'assale è detto anche assile. Esso, insieme alle ruote, costituisce la sala montata.

Altre Definizioni con assale; unisce; ruote; auto;