Una città della Toscana

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GROSSETO

Curiosità su Una citta della toscana: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi toscana (disambigua). la toscana (afi: /tos'kana/) è una regione italiana a statuto ordinario di 3 664 174... Grosseto (AFI: /gros'seto/, ) è un comune italiano di 81 561 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Toscana. La città è nota per essere considerata il capoluogo della Maremma, celebre destinazione turistica. Per superficie territoriale, risulta il più vasto comune della regione, il decimo in assoluto in Italia ed il sesto più esteso fra i comuni capoluogo. A livello demografico, la città contava appena 4 724 abitanti subito dopo l'Unità d'Italia, iniziando da allora una crescita esponenziale che ha portato al superamento della soglia delle 70 000 unità nel 1991. Dal punto di vista urbanistico, la città è uno dei pochi capoluoghi il ...

