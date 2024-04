La Soluzione ♚ Truffare abbindolare

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TURLUPINARE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Truffare abbindolare: Da portare al vecchio geppetto. ancora una volta pinocchio si lascia abbindolare dalla volpe e dal gatto, che lo convincono a seppellire i suoi zecchini... Siès baraòs trapolorum non è propriamente una frase latina, ma una storpiatura presente ne I promessi sposi. La frase è detta da Renzo Tramaglino nel cap. XIV, durante la rivolta del pane, parlando del vizio che hanno i potenti della citazione, fraintendendo le frasi in spagnolo che Antonio Ferrer intercalava nella sua arringa per turlupinare la folla.

Altre Definizioni con turlupinare; truffare; abbindolare;