La Soluzione ♚ Il traffico dei negrieri

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRATTA

Curiosità su Il traffico dei negrieri: Concilio cattolico a londra vietò il traffico di schiavi, definito nefarium negotium (traffico infame). con l'età dei comuni, attorno all'xi secolo, ragioni... Tratta – sinonimo di traffico e quindi di attività commerciali spesso con connotazione illegale Tratta di esseri umani – dove tratta significa commercio, sfruttamento e riduzione in schiavitù Tratta o traffico di migranti dove il termine tratta è impiegato anche per indicare i tratti di mare relativi alle rotte Pesca alla tratta – tipo di pesca che si effettua in bassi fondali e sabbiosi fin dall'antichità Tratta bancaria – titolo di credito emesso da una banca a valere su fondi che lo stesso ente ha in deposito presso un altro ente bancario Cambiale tratta – tipo di cambiale Tratta – operazione con cui vengono abbinati i cavalli alle ...

