La Soluzione ♚ Tra un tac e un altro tac

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TIC

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Tra un tac e un altro tac: Dell'attenuazione di un fascio di raggi x mentre passa attraverso una sezione corporea. è nota anche come tomografia assiale computerizzata o tac (in inglese cat... Con tic si intende, in ambito neurologico, un movimento o vocalizzazione improvviso, rapido, ricorrente, non ritmico. Il tic è una manifestazione tipica di alcuni disturbi del movimento (e.g. Sindrome di Gilles de la Tourette, ecc.), ma può comparire nei quadri sintomatologici di altre condizioni (e.g., intossicazione da sostanze, ecc.). Esempi comuni di tic sono gli ammiccamenti, schiarimento della gola e annusamento. Per Umberto Galimberti il tic è un "movimento rapido, ripetitivo, coordinato e stereotipato, ripetuto nella mimica e nella gestualità, che si presenta in relazione alla tensione del soggetto senza poter essere impedito dalla ...

Altre Definizioni con tic; altro;