La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIOSTRE

Curiosità su Tornei cavallereschi: Nella sua epoca erano già diffusi. il torneo nasce nelle terre dei franchi; in italia troviamo testimonianze di tornei già nel xii secolo. originariamente... Una giostra è un'attrazione per bambini presente nei luna park o nelle grandi aree all'aperto, solitamente situate nelle piazze del centro città. Nella versione più antica, consisteva in una piattaforma ruotante su di un asse verticale sulla quale venivano montati dei cavalli di legno, ma anche altri generi di animali come cani, gatti, maiali ed altri, sulle cui selle prendevano posto i bambini. Un sistema meccanico dava spesso la sensazione che il cavallo stesse andando al galoppo, ricreata dall'oscillazione, in senso longitudinale, del cavallo stesso. Quelle più complesse potevano avere i cavalli disposti su più livelli. Himmelskibet, ...

