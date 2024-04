La Soluzione ♚ Un tipo che non si fa abbindolare

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DRITTO

Curiosità su Un tipo che non si fa abbindolare: Discorrere era un dià logos, una parola che attraversava i due interlocutori. mentre i sofisti infatti miravano ad abbindolare l'interlocutore usando il macròs... Dritto e rovescio è un programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco, in onda in prima serata su Rete 4 dal 7 marzo 2019 con la conduzione di Paolo Del Debbio. Il programma è giunto alla sesta edizione e viene trasmesso in diretta dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

