La Soluzione ♚ Lo è tanto un avvocato quanto un ingegnere

La soluzione di 14 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PROFESSIONISTA

Curiosità su Lo e tanto un avvocato quanto un ingegnere: Storia di un avvocato londinese, gabriel john utterson, il quale investiga i singolari episodi tra il suo vecchio amico, il dottor jekyll, e il malvagio... Il professionista è la persona che, relativamente a un'attività svolta, da essa trae guadagno; si contrappone quindi al dilettante, il quale svolge una qualsiasi attività senza scopi di lucro. In Italia, in base al codice del consumo, è il soggetto che fornisce o riceve un prodotto o eroga o riceve un servizio in ambito professionale, contrapposto al caso del consumatore che opera fuori da un contesto professionale. In questo caso il professionista può essere un'impresa, un ente della pubblica amministrazione, un'associazione, un lavoratore autonomo. Questa definizione di legge è quella utilizzata dall'Autorità garante della concorrenza e ...

