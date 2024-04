La Soluzione ♚ Le suddite di Sargon I

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ASSIRE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Le suddite di sargon i: sargon di akkad (accadico: , šar-ru-gi, "il re vero, legittimo"), altresì noto come sargon di agade o sargon il grande, (... – ...; fl. xxiv-xxiii... Anticamente il termine “assiri”(in accadico: Aššur; in aramaico: /, Aûr; in ebraico: , Ashur) si riferiva a una regione dell'alto Tigri, corrispondente all'estrema regione settentrionale dell'odierno Iraq. Era cinta ad est dai monti Zagros e a nord dal massiccio dell'Armenia, mentre a sud-ovest si estendeva la pianura mesopotamica. Alla fine del III millennio a.C. questo territorio fu colonizzato da una popolazione semitica di Amorrei, strettamente imparentata con i Babilonesi, cioè gli Assiri che, come la stessa regione, presero il nome dall'antica città di Assur. Più tardi il termine andò a indicare l'impero assiro ...

Altre Definizioni con assire; suddite; sargon;