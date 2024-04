La Soluzione ♚ Sono dovuti all eroe

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ONORI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Sono dovuti all eroe: Un eroe (qahreman) è un film del 2021 scritto e diretto da asghar farhadi. è stato presentato in concorso al 74º festival di cannes, dove ha vinto il grand... Riccardo Onori (Prato, 26 marzo 1969) è un chitarrista, compositore e produttore discografico italiano. Storico chitarrista di Jovanotti, considerato un cardine del suo gruppo, ha all’attivo collaborazioni con artisti italiani e internazionali, fra cui Stefano Bollani. Dopo decine di album in cui è accreditato come musicista o compositore, a settembre 2018 ha pubblicato il suo primo disco solista Sonoristan.

Altre Definizioni con onori; sono; dovuti; eroe;