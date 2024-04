La Soluzione ♚ Lo sono certe stranezze provenienti da lontano

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ESOTICHE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Lo sono certe stranezze provenienti da lontano: Vicenda, così come la nobiltà romana dello stato pontificio. se certe azioni sono corroborate da diverse testimonianze, (come il fatto che gesualdo abbia gridato... L'Exotic Shorthair o Esotic Shorthair o Esotico Shorthair è una razza di gatto riconosciuta genealogicamente ed in possesso di pedegree.

