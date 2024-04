La Soluzione ♚ Sono belle sagome

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TIPI

Curiosità su Sono belle sagome: Fuliggine grigia. le sagome residue testimoniano ciò che è stato: l'impressione di un ricordo lontano di oggetti familiari che non sono mai stati osservati... Un tipi o tipì (anche indicato in inglese come teepee o tepee) è una tenda che era fatta con pelli, corteccia di betulla o teli, utilizzata dai nativi americani delle Grandi Pianure del nord degli Stati Uniti d'America. La parola tipi è entrata nell'inglese dalla lingua lakota. La parola thíi consiste di due elementi: il verbo thí, che significa "abitare", e l'enclitico plurale (un suffisso che marca il soggetto del verbo come plurale) i, che vuol dire "essi abitano". In Lakota, i verbi formali possono essere usati come sostantivi e questo è appunto il caso di thíi, che in pratica vuol dire proprio "abitazione". Il termine "wigwam" è ...

