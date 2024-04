La Soluzione ♚ Il silenzio che aiuta i malviventi

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OMERTÀ

Curiosità su Il silenzio che aiuta i malviventi: Suo e di shelly uccidendo i colpevoli. il corvo aiuta eric a localizzare tin tin; eric lo uccide (pugnalandolo in tutti i principali organi corporei... L'omertà è il silenzio su un delitto o sulle sue circostanze, sia per interessi di comodo o di tornaconto, oppure causata da paure e timori, in modo da ostacolare la ricerca e la punizione del colpevole.

