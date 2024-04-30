Segnalano le ancore

Home / Soluzioni Cruciverba / Segnalano le ancore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Segnalano le ancore' è 'Gavitelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GAVITELLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Segnalano le ancore" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Segnalano le ancore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Gavitelle? Le gavitelle sono segnali utilizzati per indicare le posizioni delle ancore, aiutando a orientarsi e a garantire la sicurezza durante le operazioni in mare. Questi segnali visivi sono fondamentali per comunicare la presenza e la posizione delle ancore, facilitando il lavoro dei marinai e prevenendo incidenti. La loro corretta interpretazione permette di mantenere la stabilità delle imbarcazioni e di operare con maggiore precisione in ambienti marittimi complessi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Segnalano le ancore nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gavitelle

Se la definizione "Segnalano le ancore" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Segnalano le ancore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Gavitelle:

G Genova A Ancona V Venezia I Imola T Torino E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Segnalano le ancore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Segnalano i portiLevare le ancoreSi segnalano con luminescenti croci verdiIl macchinario che solleva le ancoreSi segnalano sulle strade