Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe' è 'Stout'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STOUT
Perché la soluzione è Stout? Il termine STOUT si riferisce a un personaggio creato dall'autore Rex, noto per il suo aspetto robusto e la corporatura imponente. Questa descrizione rispecchia perfettamente l'immagine del personaggio di Nero Wolfe, che si distingue per la sua statura elevata e il fisico robusto. La scelta della parola evidenzia la caratteristica principale del protagonista, sottolineando la sua presenza imponente e il suo carattere deciso. La descrizione si collega strettamente alla rappresentazione letteraria del personaggio.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stout
La soluzione associata alla definizione "Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe" conferma che la soluzione 'Stout' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 5 lettere della soluzione Stout
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stout' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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