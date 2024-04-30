Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe' è 'Stout'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STOUT

Perché la soluzione è Stout? Il termine STOUT si riferisce a un personaggio creato dall'autore Rex, noto per il suo aspetto robusto e la corporatura imponente. Questa descrizione rispecchia perfettamente l'immagine del personaggio di Nero Wolfe, che si distingue per la sua statura elevata e il fisico robusto. La scelta della parola evidenzia la caratteristica principale del protagonista, sottolineando la sua presenza imponente e il suo carattere deciso. La descrizione si collega strettamente alla rappresentazione letteraria del personaggio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stout

La soluzione associata alla definizione "Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe" conferma che la soluzione 'Stout' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Stout

S Savona T Torino O Otranto U Udine T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Rex che ideò il personaggio di Nero Wolfe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stout' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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