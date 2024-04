La Soluzione ♚ La regione con Lisbona

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ESTREMADURA

Curiosità su La regione con lisbona: Rimase divenne l'attuale regione. comprende due subregioni statistiche: grande lisbona penisola di setúbal la regione di lisbona comprende 18 comuni (5... L'Estremadura (Extremadura in spagnolo, Estremaúra in estremegno) è una comunità autonoma nella parte sud-occidentale della Spagna, dove vengono parlati l'estremegno (o estremadurano), lo spagnolo e il portoghese, oltre ad alcuni dialetti, tra cui il leonese e il fala. Il nome della regione deriva probabilmente dalla stessa radice, data dal fatto che era una regione di frontiera della cristianità durante la Reconquista, all'estremità segnata dal fiume Duero ("Extrema Duris"). È una zona importante per la vita selvatica, in particolare per la grande riserva naturale di Monfragüe.

