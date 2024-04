La Soluzione ♚ Raggiungere il fondo del baratro

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPROFONDARE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Raggiungere il fondo del baratro: Indisponente, mentre una a una le isole della personalità iniziano a crollare nel baratro della memoria. gioia e tristezza intanto sono catapultate nella memoria... Lemuria è un ipotetico continente scomparso, collocato nell'Oceano Indiano o in quello Pacifico. La teoria dell'esistenza di Lemuria, formulata nel contesto della biogeografia del XIX secolo, è divenuta obsoleta in seguito alla scoperta e alla comprensione della tettonica a zolle accettata dalla comunità scientifica che si occupa di scienze della Terra. Questo ipotetico continente viene citato in romanzi e racconti che, sebbene rappresentata in modi e contesti differenti, spesso è caratterizzato dall'ipotesi che un cataclisma avrebbe fatto sprofondare l'antico continente, in analogia con l'Atlantide di Platone.

