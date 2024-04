La Soluzione ♚ Da quello automatico si prelevano i contanti

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPORTELLO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Da quello automatico si prelevano i contanti: Carta i costi sono: una tantum (adesione, sostituzione, cessazione); canone periodico; commissione singolo impiego (in genere se si prelevano contanti dagli... Lo sportello automatico, o cassa bancaria automatica e anche sportello automatico di banca, è il sistema per il prelievo automatico di denaro contante dal proprio conto corrente bancario o postale attraverso l'uso di una carta di debito nei distributori collegati in rete telematica, anche fuori dagli orari di lavoro degli istituti di credito e in località diverse dalla sede della banca presso cui si intrattiene il rapporto di conto corrente. Lo sportello automatico viene anche spesso indicato con l'acronimo di uso internazionale ATM (in inglese Automated Teller Machine). In Italia vengono sistematicamente, ma impropriamente, chiamati ...

