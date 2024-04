La Soluzione ♚ Quell uomo

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COLUI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Quell uomo: Disperato dell'uomo all'indomani della sconfitta in una società idolatra di feticci che non conosce più sentimenti: giancarlo giannini è quell'"uomo" cinico... Io sono colui che sono (in ebraico , ehyeh ašer ehyeh) è la traduzione italiana comune, ma ambigua, della risposta che Dio (in ebraico , Elohim, nel versetto in lingua originale) diede a Mosè riguardo al nome da presentare agli Israeliti (Esodo 3,13-15). Questo nome è una perifrasi del famoso Tetragramma biblico, ma anche il nome ufficiale e per eccellenza di Dio, per gli Ebrei e i Cristiani (essendo il “Padre“ della Santissima Trinità).

