La Soluzione ♚ Purezza

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CASTITÀ

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Purezza: Contengono il titolo. purezza – in chimica: rapporto percentuale tra la massa di una sostanza data e la massa totale del campione purezza di un gas – in chimica... Il voto di castità per la Chiesa cattolica è una virtù e consiste nella scelta volontaria dello stato di castità. Viene confermato dal voto a Dio di conservarsi in tale stato per tutta la vita. Viene inteso come mezzo per raggiungere una vita perfetta secondo le indicazioni del Vangelo. È uno dei tre consigli evangelici. Gli altri due sono voto di povertà e voto di obbedienza. Non va confuso col celibato, abbracciato da molti diaconi e sacerdoti prima dell'ordinazione. Il voto di castità è proprio dell'istituto di vita consacrata e prevede l'obbligo a non avere rapporti sessuali.

