La Soluzione ♚ Può curarla Ron Howard

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : REGIA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Puo curarla ron howard: Bambina. otto prova rimorso per le conseguenze e decide di aiutare cardiac a curarla, con successo; cardiac, grato, accetta di prestargli lo scanner neurolitico... Regia – attività di direzione durante la produzione di un'opera audiovisiva Regia cinematografica Regia teatrale Regia televisiva Regia radiofonica Règia – attinente alla monarchia (es. Accademia Regia, Regia Marina, ecc.) Règia – edificio del Foro Romano Règia – tipo di monopolio o privativa dello Stato per lo svolgimento di una particolare attività di natura finanziaria, quale la riscossione di tributi ( fonte, su old.demauroparavia.it (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2008).) Regia – specifico ruolo o particolare comparto in uno sport di squadra

