La Soluzione ♚ Provincia calabrese

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COSENZA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Provincia calabrese: provincia di cosenza è una provincia italiana della calabria. con un territorio di 6709 km², è la più estesa provincia calabrese, la quinta provincia... Cosenza (, IPA: [ko'zna], Cusenza [ku'sna] in dialetto cosentino) è un comune italiano di 63 693 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in Calabria. Le origini della città risalgono almeno all'VIII secolo a.C., quando sul suo territorio sorgeva il villaggio italico di Kos ("Kossa" nell'elenco delle città situate in Calabria compilato nel V secolo a.C. dallo storico greco Ecateo di Mileto; Ecat. FGrHist 1 FF 64-71), le cui monete, risalenti al 420 a.C., sono esposte al British Museum di Londra. Nel IV secolo a.C. Consentia assume il ruolo di capitale dei Bruzi esercitando un ruolo egemonico nella regione sino alla conquista da parte ...

Altre Definizioni con cosenza; provincia; calabrese;