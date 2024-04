La Soluzione ♚ Pronta per essere colta

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MATURA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Pronta per essere colta: Nel piatto, dato che è una verdura invernale, viene considerata pronta per essere colta dopo la prima notte di gelo. spesso il piatto viene mangiato anche... L'età matura (L'Âge mûr) è una delle sculture più importanti dell'artista francese Camille Claudel. Esistono una versione in gesso e almeno due versioni in bronzo, esposte rispettivamente al museo d'Orsay e al museo Rodin.

