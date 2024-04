La Soluzione ♚ Programma televisivo che ha lanciato molti comici

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ZELIG

Curiosità su Programma televisivo che ha lanciato molti comici: Balivo e biagio izzo i conduttori per una trasmissione storica che ha lanciato numerosi comici e imitatori, su cinevideoblog.it. url consultato il 9 luglio... Zelig è un programma televisivo italiano di genere comico, andato in onda su Italia 1 dal 1996 al 2003 e su Canale 5 dal 2003 al 2016 e dal 2021. La trasmissione, prodotta da Bananas srl, Mediaset e Einstein Multimedia, deriva il suo nome dal fatto che in origine veniva trasmessa dall'omonimo locale milanese di cabaret sito al civico 140 di viale Monza a Milano, il quale a sua volta trae la sua denominazione dal noto film di Woody Allen del 1983.

