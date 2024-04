La Soluzione ♚ Profondamente turbate

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCOSSE

Curiosità su Profondamente turbate: La travers scrisse per alleviare le pene delle proprie sorelle, profondamente turbate dallo stato depressivo in cui versava la loro madre. helen lyndon... Il terremoto del Friuli del 1976 (soprannominato dai locali Orcolat, Orcaccio in lingua friulana) fu un sisma di magnitudo 6.5 della scala Richter che colpì il Friuli, e i territori circostanti, alle ore 21:00:12 del 6 maggio 1976, con ulteriori scosse l'11 e 15 settembre. È ricordato come il quinto peggior evento sismico che abbia colpito l'Italia nel '900, dopo il terremoto di Messina del 1908 (magnitudo 7,24 con 60.000/80.000 vittime), il terremoto della Marsica del 1915 (magnitudo 7,0 con 30.000 vittime), il terremoto dell'Irpinia del 1980 (magnitudo 6,9 con 3.000 vittime) ed il terremoto dell'Irpinia e del Vulture del 1930 (magnitudo ...

