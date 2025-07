Polposi frutti a cono nei cruciverba: la soluzione è Pere

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Polposi frutti a cono' è 'Pere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERE

Curiosità e Significato di Pere

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Pere, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pere? Le pere sono frutti dolci e succosi, appartenenti alla famiglia delle Rosaceae, molto apprezzati in cucina e come spuntino salutare. Il loro nome deriva dal latino pira, e sono disponibili in molte varietà, con caratteristiche diverse di sapore e consistenza. Perfette sia da consumare fresche che per preparare dolci e conserve, le pere rappresentano un classico della frutta autunnale.

Come si scrive la soluzione Pere

Se ti sei imbattuto nella definizione "Polposi frutti a cono", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

R Roma

E Empoli

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.