La Soluzione ♚ La poesia pastorale amata da Virgilio

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BUCOLICA

Curiosità su La poesia pastorale amata da virgilio: Quadretti di vita campestre, da cui virgilio ha tratto spunto nella stesura delle bucoliche. per virgilio la poesia pastorale non era però semplicemente... La poesia bucolica (o poesia pastorale) è un genere di poesia la cui origine viene fatta risalire al poeta greco Teocrito, autore degli Idilli. Nell'antichità riscosse notevole successo, tanto che si occupò di questo genere il poeta latino Virgilio. In epoca moderna la poesia bucolica è stata il tramite per la creazione di un luogo immaginario abitato da pastori felici dediti alla poesia, chiamato Arcadia. Esempi moderni di poesia pastorale sono l'Aminta di Torquato Tasso e l'Arcadia di Jacopo Sannazaro.

