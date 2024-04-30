Lo si pianta
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo si pianta' è 'Seme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SEME
Come completare la definizione
- Definizione: Lo si pianta
- Risposta: SEME
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: S___
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Definizione: "Lo si pianta". Risposta: SEME. Lunghezza: 4 lettere. Schema utile: S___.
Perché la soluzione è Seme? Il seme è un elemento fondamentale nel ciclo vitale delle piante, poiché contiene tutto ciò che serve per la crescita e lo sviluppo di una nuova pianta. Quando viene piantato nel terreno, il seme inizia un processo di germinazione che porterà alla nascita di una pianta adulta. La sua capacità di svilupparsi dipende da vari fattori come la temperatura, l’umidità e la qualità del terreno. La germinazione rappresenta il primo passo verso la formazione di una nuova vita vegetale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo si pianta". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Lo si pianta: soluzione cruciverba da 4 lettere
In presenza della definizione "Lo si pianta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo si pianta" conferma che la soluzione 'Seme' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Seme
- Schema parole: 4
- La soluzione inizia con S
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: S___
- Schema finale: SEME
Le 4 lettere della soluzione Seme
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo si pianta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Seme' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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