La Soluzione ♚ Pentola di coccio La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OLLA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Pentola di coccio. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Pentola di coccio: Titolo. coccio – nome comune per i pesci della famiglia triglidae. coccio – frammento di ceramica o terracotta o, in senso più lato, i frammenti di materiali... Olla podrida (letteralmente: "pentola marcia") è il nome popolare di uno stufato originario della cucina spagnola presente già nella gastronomia del Medioevo, e classificato all'interno della famiglia dei bolliti. Prende il suo nome dal contenitore nel quale tradizionalmente si cucina, ed è un piatto molto pesante, indicato pertanto per l'inverno. In Spagna rappresenta una speciale tradizione dell’Estremadura e della Castiglia e Leone.

Altre Definizioni con olla; pentola; coccio;