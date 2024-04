La Soluzione ♚ Pene punizioni

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SANZIONI

Curiosità su Pene punizioni: Popolazione, terrorizzando le masse con punizioni estremamente violente e crudeli; non deve quindi stupire se le pene corporali di un tempo appaiono oggi... La sanzione, in diritto, è una conseguenza sfavorevole prevista per chi non rispetti una norma giuridica. In generale, consiste nella limitazione di diritti per l'inosservanza del comportamento prescritto, prevedendo una sanzione volta a scoraggiarla. Va detto che, se la maggioranza delle norme di condotta è assistita da una sanzione, vi possono essere anche obblighi e doveri non sanzionati; in casi come questi nel diritto romano si parlava di leges imperfectae (norme imperfette) in contrapposizione a quelle perfectae assistite da sanzione. Il dovere, posto in capo a un soggetto, di sottostare alla sanzione è detto responsabilità. ...

