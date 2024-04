La Soluzione ♚ Oscurano il sole

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NUBI

Ecco la soluzione per la definizione

Curiosità su Oscurano il sole: Soprattutto durante le lunghe tempeste di sabbia che avvolgono il pianeta e oscurano il sole per diversi mesi. l'infrastruttura per la produzione di energia... Cado dalle nubi è un film del 2009 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. Il film ha per protagonista un personaggio omonimo dell'attore che lo interpreta, caratteristica che sarà presente anche nei film successivi del comico pugliese, ed ha inoltre, a tratti, un carattere autobiografico.

