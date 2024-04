La Soluzione ♚ Opprimono l animo

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PATEMI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Opprimono l animo: Charles i nativi locali, impegnati nella lotta contro i militari che li opprimono. dopo un assalto dei pinkerton al nascondiglio, dutch si convince che... Patema Inverted (, Sakasama no Patema) è un film giapponese del 2013 ideato e diretto da Yasuhiro Yoshiura. Dal film sono stati tratti un original net anime (ONA) e un manga: il primo Patema Inverted: Beginning of the day è andato in onda nel 2012; il secondo è stato pubblicato su Big Gangan e conta in totale 13 capitoli in un unico volume.

