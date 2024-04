La Soluzione ♚ Opprime l animo

Curiosità su Opprime l animo: Oxford, clarendon press, 1889, isbn 81-7156-323-6. northrop frye, tempo che opprime, tempo che redime: riflessioni sul teatro di shakespeare, bologna, il mulino... L'angoscia è uno stato psichico cosciente di un individuo caratterizzato da un sentimento intenso di ansia e apprensione. Rappresenta una paura senza nome, le cui cause e origini non sono apparenti, ovvero non dirette o immediatamente individuabili. Per tale motivo, l'angoscia non è solo minacciosa, ma spesso anche catastrofica per l'individuo che la vive.

