La Soluzione ♚ Nota via di pellegrinaggio

La soluzione di 17 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CAMMINO DI SANTIAGO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Nota via di pellegrinaggio: Il giro delle sette chiese è un itinerario di pellegrinaggio cristiano praticato a roma sin dal medioevo. fu rivitalizzato e formalizzato nel xvi secolo... Il Cammino di Santiago di Compostela (in spagnolo Camino de Santiago, in galiziano Camiño de Santiago) è una rete di itinerari che, a partire dal Medioevo, i pellegrini hanno percorso attraverso l'Europa per giungere alla Cattedrale di Santiago di Compostela, presso la quale si troverebbero le reliquie dell'Apostolo San Giacomo il Maggiore. A oggi, l'itinerario più utilizzato è il cosiddetto Camino Francés, lungo circa 800 km, che normalmente viene percorso in circa un mese. Nel 1993 le strade francesi e spagnole che compongono l'itinerario sono state dichiarate Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Altre Definizioni con cammino di santiago; nota; pellegrinaggio;