La Soluzione ♚ Non serve con i collant

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : REGGICALZE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Non serve con i collant: Allen gant dell'azienda glen raven inventò i collant in nylon (in inglese pantyhose) che, fabbricati con altri materiali, erano noti da molti secoli... Il reggicalze è un indumento intimo femminile (ma esiste anche maschile) formato da una cintura/fascia che cinge la vita e si appoggia ai fianchi, e da alcune bretelline dette giarrettelle (o giarrettiere con lemma peraltro ambiguo in quanto possiede altra accezione primaria), solitamente elastiche e regolabili in numero da due a otto ma comunemente quattro, poste longitudinalmente alle cosce, aventi ciascuna alla sua estremità inferiore un gancetto, a pinza o a slitta, atto a fissare le calze. In certi casi le guaine contenitive oppure i corsetti modellanti possono presentare nastri e gancetti che li fanno diventare contemporaneamente ...

Altre Definizioni con reggicalze; serve; collant;