La Soluzione ♚ Nella fondina del cowboy

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COLT

Curiosità su Nella fondina del cowboy: Spesso mettendosi 7-8 metri davanti a un grande melo del suo cortile, con l'arma nella fondina. quando era pronto, estraeva e esplodeva due colpi in... La Colt M1911, designata dalla U.S. Army come Automatic Pistol, Caliber .45, M1911 (pistola automatica M1911 calibro .45), è una pistola semiautomatica ad azione singola, progettata da John Browning per le cartucce .45 ACP e prodotta dalla Colt's Patent Fire-Arms Manufacturing Company, quando fu assegnata nel 1911 come pistola d'ordinanza delle United States Armed Forces, fino al 1985. Venne largamente usata nella prima e nella seconda guerra mondiale, e nelle guerre di Corea e Vietnam. Ne sono stati prodotti 2 700 000 esemplari in totale, nelle versioni M1911 e M1911A1.

