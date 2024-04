La Soluzione ♚ Musicò una celebre Ave Maria

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCHUBERT

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Musico una celebre ave maria: l'ave maria di bach-gounod è una celebre composizione sul testo in lingua latina dell'ave maria. aiuto ave maria (info file) l'ave maria di gounod arrangiata... Franz Peter Schubert (tedesco: /fran 'ubt/, italiano: /fran 'ubert/; Vienna, 31 gennaio 1797 – Vienna, 19 novembre 1828) è stato un compositore austriaco del periodo romantico. Seppure sia vissuto solo trentun anni, Schubert ha lasciato un grandissimo numero di composizioni, molte delle quali pubblicate postume. Mentre era in vita l'interesse per la sua musica era circoscritto a pochi amici e ammiratori viennesi; egli era apprezzato in particolare per i suoi Lieder, di cui tutt'oggi è considerato maestro indiscusso. Scrisse anche molta musica da camera, per pianoforte, musica sacra, musiche di scena e soprattutto undici sinfonie (tre ...

Altre Definizioni con schubert; musicò; celebre; maria;