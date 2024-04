La Soluzione ♚ Il mobile accanto al letto

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COMODINO

Ecco la soluzione per la definizione

Curiosità su Il mobile accanto al letto: Visione viene infine completata da due sedie di vimini, l'una posta accanto al letto (vincent forse la utilizzava come comodino d'emergenza) e l'altra accostata... Il comodino è un velario in tela, posto all'interno del palcoscenico, formato da due parti fisse poste ai lati e una parte mobile, spesso ornata con decorazioni e dipinti, sistemata parallelamente al sipario principale. Quest'ultima porzione viene azionata dopo la conclusione di ogni atto in cui è suddivisa un'opera teatrale, allo scopo di celare al pubblico le operazioni di cambiamento della scena. Ogni parte del comodino è dotata di aperture che consentono l'entrata e l'uscita laterali degli attori dallo spazio scenico, oltre alla consueta uscita collettiva della compagnia sul proscenio, dopo la conclusione dello spettacolo, per ...

