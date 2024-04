La Soluzione ♚ Merluzzo sotto sale con l accento sulla A

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BACCALÀ

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Merluzzo sotto sale con l accento sulla a: Da un trucco prostetico esagerato e troppo evidente, un naso finto e un accento che posso solo descrivere come il "kentucky fried goldmember" rende forse... Il baccalà è il merluzzo salato. Come da decreto ministeriale italiano, il termine baccalà si riferisce unicamente al merluzzo nordico grigio (Gadus macrocephalus) preparato per la conservazione tramite salagione e stagionamento, e non va confuso con lo stoccafisso ovvero merluzzo nordico bianco (Gadus morhua) preparato per la conservazione tramite essiccazione, senza l'uso del sale. In Veneto, tuttavia, e nell'area della dominazione veneziana lo stoccafisso assume il nome di baccalà, tanto che il baccalà alla vicentina è in effetti preparato con lo stoccafisso. In tutto il resto del mondo, invece, con il termine baccalà o similari, ...

Altre Definizioni con baccalà; merluzzo; sotto; sale; accento;