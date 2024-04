La Soluzione ♚ Il marciapiede del porto

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BANCHINA

Curiosità su Il marciapiede del porto: Un uomo da marciapiede (midnight cowboy) è un film del 1969 diretto da john schlesinger e interpretato da dustin hoffman e jon voight, basato sull'omonimo... La banchina, in generale, è una zona deputata al carico e scarico di merci e passeggeri dai mezzi di trasporto. Questo luogo può trovarsi ad esempio in un porto, una stazione ferroviaria o in strada.

