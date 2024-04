La Soluzione ♚ La loro capitale è Mosca

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RUSSI

Curiosità su La loro capitale e mosca: mosca (afi: /'moska/; in russo ´, moskva, pronuncia russa [msk'va], ascolta) è la capitale, la città più popolosa nonché il principale centro politico... I russi (in russo , russkie) sono il gruppo etnico di maggioranza della Russia, dove rappresentano l'80% della popolazione totale con quasi 116 milioni di individui. Con il termine russi ci si riferisce di solito al popolo della Russia nella sua globalità, a discapito, molto spesso, delle numerose minoranze etniche presenti nel paese. Russo nel senso di "abitante della Russia" si dice in lingua russa rossijanin (, plurale: , rossijane), mentre a un russo etnico ci si riferisce con il termine russkij (, plurale: ; russkie).

