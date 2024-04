La Soluzione ♚ Irritazione della pelle

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ACNE

Curiosità su Irritazione della pelle: Sintomo caratteristici della scabbia nei bambini. irritazioni diverse provocate dalla scabbia scabbia sul braccio irritazione da scabbia sulla mano eruzione... Con acne normalmente si intende l'acne volgare; una malattia cronica della pelle a evoluzione benigna, caratterizzata da un processo infiammatorio del follicolo pilifero e della ghiandola sebacea annessa, chiamata in linguaggio comune "brufolo" o "foruncolo". Le parti più colpite sono viso, spalle, dorso e regione pettorale del torace. Ci sono varie tesi sull'origine del termine acne; per la più accreditata sarebbe dovuto a un'errata trascrizione del termine acme, infiorescenza, che si ritrova per la prima volta negli scritti del medico greco Aezio di Amida come µ (akm).

