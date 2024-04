La Soluzione ♚ Interloquire tranquillamente

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DISCORRERE

Curiosità su Interloquire tranquillamente: Costantino: i tre poliziotti vanno via, ma de zan chiede al pm di poter interloquire con lui più avanti, perché vuole parlargli di coliandro. il pm corrotto... Un dialogo (dal latino dialogus, in greco antico d, derivato di daµa «conversare, discorrere» composto da dià, "attraverso" e logos, "discorso") è un confronto verbale tra due o più persone per esprimere sentimenti diversi e discutere idee non necessariamente contrapposte.

