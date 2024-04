La Soluzione ♚ L intellettuale moglie di Pericle

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ASPASIA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su L intellettuale moglie di pericle: Ateniese pericle, da cui ebbe un figlio, pericle il giovane, anche se non sono noti i dettagli completi del loro stato coniugale. ionia originaria di mileto... Aspasia di Mileto, comunemente nota come Aspasia (AFI: /a'spazja/; in greco antico: spasa, Aspasía; Mileto (Asia Minore), 470 a.C. circa – 400 a.C. circa), fu l’amante e compagna del politico ateniese Pericle, da cui ebbe un figlio, Pericle il Giovane, anche se non sono noti i dettagli completi del loro stato coniugale. Ionia originaria di Mileto, prese parte alla vita pubblica di Atene nell'età classica. Secondo Plutarco la sua casa divenne un centro intellettuale al punto da attrarre i più noti scrittori e pensatori, tra i quali Socrate che, a sua volta, si ipotizza sarebbe stato influenzato dagli insegnamenti di Aspasia. Essa è ...

Altre Definizioni con aspasia; intellettuale; moglie; pericle;