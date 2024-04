La Soluzione ♚ Hanno zampe sottilissime

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AIRONI

Curiosità su Hanno zampe sottilissime: All'altro in groppa alla sua cavalcatura, un maiale gigante dalle zampe sottilissime. lungo il suo peregrinare si imbatte in fenomenali creature ed avvenimenti... L'airone cenerino (Ardea cinerea Linnaeus, 1758) è un uccello appartenente alla famiglia Ardeidae. Originario delle regioni temperate del Vecchio Mondo, oltre che dell'Africa, è la specie di airone che si spinge più a nord, tanto che in estate è facile incontrarlo lungo le coste norvegesi, ben oltre il circolo polare artico.

