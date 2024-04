La Soluzione ♚ Il francese che progettò la Statua della Libertà

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BARTHOLDI

Curiosità su Il francese che progetto la statua della liberta: Significati, vedi statua della libertà (disambigua). la statua della libertà (in inglese statue of liberty, in francese statue de la liberté), il cui nome completo... Frédéric-Auguste Bartholdi, conosciuto anche con lo pseudonimo Amilcar Hasenfratz (Colmar, 2 agosto 1834 – Parigi, 4 ottobre 1904), è stato uno scultore e patriota francese. È famoso per aver realizzato nel 1886 la Statua della Libertà, donata dalla Francia agli Stati Uniti.

